Personer fikk i seg røyk etter branntilløp ved sykehuset i Skien

BRANNTILLØP: To personer fikk i seg røyk etter et branntilløp på Sykehuset Telemark mandag ettermiddag.

To ansatte ved Sykehuset Telemark i Skien fikk i seg røyk etter branntilløp. 14.10.2019 kl 13:35

Hendelsen skjedde rett før 13.30.

– 13: 17 Fikk vi melding fra brannvesenet at de hadde vært på Sykehuset i Telemark i forbindelse med at brannalarmen var utløst. Viste seg at det hadde vært et branntilløp der og 2 personer hadde fått i seg noe røyk. Politiet er på vei til stedet for å gjøre undersøkelser, melder politiet på Twitter.

Vardens journalist på stedet får opplyst at branntilløpet har oppstått på et laboratorium (ikke en sengepost, slik Varden tidligere fikk opplyst) i hovedbyggets tredje etasje.

Branntilløpet oppsto i forbindelse med at en varm klype kom borti en pose som tok fyr, ifølge Jørn Ertsaas, informasjonskonsulent ved Sykehuset Telemark. Tre ansatte fikk slukket tilløpet selv før brannvesenet kom til stedet. To av dem ble utsatt for litt røyk. De skal ikke ha fått pusteproblemer, men ble henvist til akuttmottaket for en rutinemessig helsesjekk.