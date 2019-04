Politiet ber folk være obs på uærlige dørselgere: – Be om legitimasjon annonse

Politiet ber folk være oppmerksomme på dørselgere i Skien tirsdag kveld. 02.04.2019 kl 22:50 (Oppdatert 22:52)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Politiet melder på Twitter at de har fått henvendelser fra Gregorius Dagssons gate i Skien om dørselgere tirsdag kveld.

– Vi har ikke noen indikasjon på at det er skjedd noe straffbart, eller at noen har oppført seg truende eller lignende, men vi har fått henvendelser fra beboere i området som har vært skeptisk til noen som har kommet på døra, sier Merete Kvaal ved Sør-øst politidistrikt, og legger til at en enkel måte å sjekke troverdigheten til dørselgere er å be om legitimasjon.

– Vi vil oppfordre publikum til å be dørselgere om legitimasjon, dersom man velger å snakke med dem, og eventuelt ringe det firmaet de hevder de kommer fra for å høre om de har selgere ute i området.