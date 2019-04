Politiet måtte rykke ut etter at en mann i 60-årene ble slått annonse

En mann i 30-årene slo til en annen mann med knyttneve. 11.04.2019 kl 15:41 (Oppdatert 15:47)

Alexander Lehmann

Politiets operasjonssentral melder på Twitter at de måtte rykke ut til Sønstebøtunet klokken 13.44 i dag, etter at det kom inn en melding om at en vekter hadde satt håndjern på en utagerende mann.

Ifølge politiet hadde denne mannen, som er i begynnelsen av 30-årene, slått en tilfeldig kunde i ansiktet med knyttet hånd.

Fornærmede i saken var en mann i 60-årene fra Bø. Det var to vitner på stedet. Fornærmede er sjekket av legevakt.

Politiet skriver videre at mannen hadde vondt i hodet og følte seg svimmel. Gjerningsmannen hadde blitt hentet av ansatte ved institusjonen før politiet ankom.

Politiet oppretter sak.

Den første meldingen fra politiet kom inn klokken 15.30, torsdag ettermiddag.