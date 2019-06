Politiet søkte etter mann som ble observert med våpen. Nå er en person pågrepet En mann er pågrepet med det som sannsynligvis er et luftvåpen i Porsgrunn. 26.06.2019 kl 14:25 (Oppdatert 15:23)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

SISTE: Politiet har pågrepet en person med det som sannsynligvis er et luftvåpen, melder Sør-øst politidistrikt klokken 14.48.

– Det er vi veldig lite begeistret for, for selv om et luftvåpen ikke er like farlig skaper det likevel alvorlig frykt fordi det er så vanskelig å se forskjell, sier operasjonsleder Ole Kamben ved Sør-øst politidistrikt til Varden.

Bevæpnet politi søkte

Det var i 13.15-tiden onsdag ettermiddag at politiet fikk melding om en mulig våpenobservasjon i Porsgrunn sentrum.

– Det er en mann som har blitt observert med noe som kunne ligne et gevær, som var pakket inn i et laken eller pledd, opplyser operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt.

Pågrepet i skogen

Politiet satte i gang en væpnet aksjon i søket etter mannen. Store styrker rykket ut, inkludert hundepatrulje. Mannen ble pågrepet i et skogholt mellom Skrukkerød og Bjørntvedtåsen, ifølge Kamben.

Ifølge politiet har det ikke oppsto det ikke noen truende situasjon i forbindelse med observasjonen.