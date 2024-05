På bildet som Rødt-politiker i Skien Mona Osman publiserte på Facebook 1. mai holder hun opp en plakat med ordene «Fuck Israel – Fuck capitalism – Fuck NATO». Ved siden av henne står utenriksminister Espen Barth Eide.

«I dag har jeg radikalisert Espen Barth Eide!» skriver hun over bildet.

Søndag ble bildet publisert av den israelske avisen Jerusalem Post, med tittelen «Norges utenriksminister fotografert med datter av palestinsk terrorist». Bildet deles også av flere på sosiale medier, skriver både VG og NRK.

– For Espen Barth Eide er dette veldig alvorlig. Det er å helle bensin på det israelske bålet som griper enhver mulighet til å kritisere Norge, sier Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UiO og seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) til VG.

Tuva Bogsnes i UD skriver til NRK, på vegne av Barth Eide, at budskapet på bildet på ingen måte reflekterer utenriksministeren sitt syn.

– Utenriksministeren og Norge er verken mot Israel, kapitalisme eller Nato, sier Bogsnes og forteller at Espen Barth Eide ikke kan huske å ha sett plakaten og at han ikke var klar over teksten på bildet.

Professor Hilde Henriksen Waage er ikke imponert over Osmans framgangsmåte.

– Det burde være under verdigheten å misbruke en norsk utenriksminister, for å fremme sine egne politiske formål. Uten å tenke på hva slags type skade og ringvirkninger dette kan få, sier hun til NRK

Det Jerusalem Post viser til med omtalen av Osman som «datter av palestinsk terrorist», gjelder at faren hennes er mistenkt for å ha deltatt i en terroraksjon i Frankrike i 1982.

Varden har ikke lyktes å få kontakt med Mona Osman søndag kveld. Det har heller ikke riksmediene.