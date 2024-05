Pengene tildeles for å styrke Dyrsku’n som samlings- og formidlingsarena. Dette som ledd i regjeringens pågående arbeid for å øke matforsyning og beredskapen i Norge.

Jubelen var stor da beskjeden kom under Vårmarkedet til Dyrsku’n denne lørdagen via lokale og nasjonale politikere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet og en begeistra og smørblid landbruksminister Geir Pollestad (Sp) på digital skjerm som hadde følgende budskap :

– Dyrskun er landets viktigste utstillingsvindu for landbruk og bygdeverdier. Da Dyrsku’n ble etablert i 1866 var det et ledd i myndighetenes arbeid med bedret matforsyning. Ap/Sp-Regjeringen har mål om å øke matforsyningen med 25% innen 2030. Dysku’n er en viktig del av denne satsingen og får derfor 3 millioner kroner i revidert budsjett.

Administrerende direktør i Dyrsku’n, Geir Helge Espedalen, jublet sammen med alle ansatte og politikerne til stede når beskjeden kom, og sa selv at han fikk tårer i øynene og ble målløs.

– Gedigen klapp på skuldra

Men det varte ikke lenge, for straks etter fikk forsamlingen høre ham entusiastisk fortelle om alt de nå kan få muligheten til å styrke av aktiviteter under Dyrku’n for nettopp å formidle hvordan landbruket og bonden sørger for mat til befolkningen og hvor viktig det er.

– Å komme med beskjeden fra regjeringa om at Dyrsku’n nå skal få en skikkelig sum penger av staten til å videreutvikle arbeidet sitt med å vise fram og informere om norsk matproduksjon og norsk matkultur er skikkelig moro. Det er en gedigen klapp på skuldra til Dyrsku’n for det imponerende arbeidet de allerede gjør. Samtidig så viser det at vi har skikkelig trua på at Dyrsku’n med dette skal få til enda mer for å bidra til å sikre matberedskapen vår, noe som er helt nødvendig, sier Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Telemark Senterparti.

Lene Vågslid, stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti, sier følgende om tildelingen

– Dyrsku’n er viktig for oss i Telemark. Både som formidlingsarena og som kulturbærer. Tusenvis besøker Dyrskuen hvert år og jeg er imponert over hvordan arrangørene også klarer å være relevante i samfunnsdebatten gjennom også å sette mange høyaktuelle problemstillinger på dagsorden gjennom dyrskuhelga.

– Jeg er glad for at regjeringen ser at Dyrskuen står i en særstilling på grunn av sin lange historie og posisjonen som en nasjonal arena og samlingsplass for landbruket, sier Vågslid.

– Uvurderlig

Tidligere ordfører i Seljord, Beate Marie Dahl Eide (Sp), er strålende fornøyd.

– Jeg er svært glad for den enorme anerkjenningen regjeringa gir Dyrsku'n og Seljord. Det er utrolig viktig for utviklinga av Dyrsku'n og landbruket framover at regjeringa løfter Dyrsku'n som nasjonal arena. Og for Seljord betyr Dyrsku'n uvurderlig mye for hele bygda, arbeidsplasser, lag og foreninger. Seljord hadde ikke vært det samme uten Dyrsku'n!

Det å få Dyrsku'n inn på statsbudsjettet har vært et mål for Senterpartiet, og Dahl Eide er svært glad for at ein har lukkast med dette langsiktige arbeidet.

Dyrsku’n er og har vore den viktigaste møteplassen i landet for alle som er glade i landbruk, håndverk og ekte folkeliv. Som seljording med mange timar med dugnadsarbeid bak meg, og som tidlegare styremedlem og nå lokalpolitiker er eg utruleg stolt av den jobben dei tilsette og alle frivillige legg ned. At Dyrsku’n no får denne anerkjennelsen frå regjeringa er heilt fantastisk og så vel fortjent! sier Aud Jonskås, leder i Seljord Arbeiderparti.