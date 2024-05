Lederen av Rød Ungdom (RU), Amrit Kaur, kalte før helgen en rekke fremtredende personer for terrorister på TikTok.

Det har skapt reaksjoner.

Slettet videoen

– Terrorister heter Netanyahu, Biden, Stoltenberg, Støre eller Tangen, sa hun i videoen ifølge VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre, NATO-leder Jens Stoltenberg og Oljefond-sjef Nicolai Tangen ble dermed alle kalt terrorister av Kaur.

Videoen skal ha blitt tatt opp etter at hun kom ut fra glattcelle for å ha demonstrert mot Gaza-krigen ved å sperre inngangen til Norges Bank.

Kaur, som ble valgt til leder av RU tidligere i april, har nå slettet videoen fra TikTok og beklaget.

– Det ble en avsporing å kalle noen terrorist, ved å gjøre det bagatelliserte jeg de overlevende og pårørendes opplevelser. Det beklager jeg for, vit at det var absolutt ikke hensikten, skrev hun ifølge VG på Facebook.

Se på statsstøtte

Landsstyremedlem i Rødt og gruppeleder i Rødt Porsgrunn, Pål Berby, er ikke imponert over beklagelsen.

– Hun beklager kun for at debatten har sporet av. Jeg oppfatter ikke dette som noen beklagelse for at hun har gått ut og kalt enkelte fremtredende Arbeiderpartiet politikere for terrorister. Hun står fortsatt for at de er terrorister, slik jeg oppfatter det, sier han til VG.

Berby mener pengestøtten til RU bør revurderes.

– Når vi får sånne ekstreme uttalelser og det ikke kommer noen skikkelig beklagelse, så tenker jeg vi må inn og se om grunnlaget for statsstøtte til Rød Ungdom er til stede, sier han.

– Hører ikke hjemme noe sted

Heller ikke Charlotte Therkelsen, ordfører i Kragerø og nestleder i Rødt, støtter Kaur.

– RU-lederens uttalelser hører ikke hjemme noe sted, ikke i Rød Ungdom og ikke i Rødt. Jeg forventer ikke bare en beklagelse, men også at den nye RU-ledelsen tar på alvor at flere mangeårige og sentrale medlemmer av organisasjonen deres nå melder seg ut som en direkte reaksjon på disse uttalelsene, skriver hun på Facebook.