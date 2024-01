INP-grunnlegger og partileder fram til slutten av denne uka, Owe Ingemann Waltherzøe, skal ikke lenger fronte valgoverraskelsen fra i høst. Torsdag gikk han av.

Vil melde seg ut

Det har ført til at e-postboksene på partikontoret fyller seg opp. For nå vil folk melde seg ut av partiet.

Nestleder og medlemsansvarlig i INP Finn Arne Follestad forteller til Varden at det kommer inn mail hele tida. Partiet hadde ved inngangen til året 13.984 medlemmer. Det tallet synker nå.

– Per nå er det 5-600 som forlater oss. Det kommer mailer inn til oss, og så melder jeg dem ut manuelt, sier Follestad.

– Hva synes du om det som skjer i partiet nå?

– Det er kjedelig selvfølgelig. Han (Waltherzøe, red.anm.) er jo valgt som leder, så jeg kan ikke si noe annet enn at dette er kjedelig. Det har ikke vært noen god situasjon for Owe, men heller ikke for oss andre i partiet, mener Foldestad om de nokså turbulente tidene fra desember og fram til lederavgangen for et par dager siden.

Ikke et enmannsparti

– På hvilken måte har det ikke vært noen god situasjon?

– Det har vært en periode med konflikter, begynner Follestad før han tar seg i det.

– Eller i alle fall har det vært uenigheter om hvordan vi skal få til demokratiske prosesser, sier han.

– Hva synes du om medlemsflukten?

– Det kommer jo ikke som noen overraskelse akkurat. Owe har vært en markant skikkelse i partiet, og det er mange som har meldt seg inn på grunn av ham.

– Hva skal til for å få INP på rett kurs nå?

– Vi skal fokusere på partiprogrammet vårt. Også skal vi få fram flere personer. Dette er ikke et enmannsparti, men en organisasjon som drar lasset sammen, sier Finn Arne Follestad.