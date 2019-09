Politipatruljen så flere farlige forbikjøringer. Da røyk lappen annonse

En mann i 30-årene ble anmeldt og fratatt lappen etter at en politipatrulje observerte kjøringen hans. 19.09.2019 kl 23:00

Sør-øst politidistrikt melder i 22.45-tiden at en mann i 30-årene er anmeldt for flere farlige forbikjøringer på fylkesvei 353 i Skien.

Fylkesvei 353 går mellom Rugtvedt i Bamble og Solum i Skien.

Det var en politipatrulje som observerte forbikjøringene.

