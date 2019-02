Pollensesongen starter to uker tidligere enn vanlig REKORDVARME FÅR FØLGER: Fjorårets hetebølge sørger for en tung sesong for pollenallergikere. Den milde vinteren gjør samtidig at startskuddet for pollensesongen starter rundt to uker tidligere enn vanlig. (Foto: NTB scanpix) annonse

Fjorårets rekordvarme sommer sørger for en tung sesong for pollenallergikere. Samtidig ligger pollensesongen to uker foran skjema. 19.02.2019 kl 09:35 (Oppdatert 09:46)

NTB

Fremskyvingen skyldes vinterens milde temperaturer. Vanligvis starter pollensesongen først i begynnelsen av mars, melder NRK.

Sesongen kan samtidig bli den verste på flere år grunnet ekstremvarmen i fjor sommer. Varmen har sørget for at bjørk, or og hassel har samlet opp store mengder blomsterstøv.

Allerede denne uken vil flere kjenne tegn på allergi. Hassel blomstrer først.

– Vinteren bestemmer når sesongen starter, men pollenmengden ble bestemt allerede i fjor sommer. Bjørk, hassel og or-sesongen kommer til å bli de vanskeligste på lang tid for dem som er allergiske, sier forsker Åslög Dahl ved institutt for biologi og miljøvitenskap ved Universitetet i Göteborg til Sveriges Radio.

Pollenvarslingen sender ut årets første varsel denne uken.