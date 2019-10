Lørdag 12. oktober hadde Finansavisen en omfattende artikkel om Emil Eriksrød og R8-gruppen. Avisen kaller selskapet et «luftslott», som selger «luft og kjærlighet» til investorer og banker.

Essensen i saken er at hovedselskapet, R8 Property, har en gjeld på 1,4 milliarder kroner, og en eiendomsportefølje verdisatt til 2,1 milliarder. Argumentasjonen i Finansavisen sin reportasje er at R8 sine verdivurderinger er urealistiske.

Grunnlegger Emil Eriksrød framholder på sin side at verdivurderingene har blitt gjennomført eksternt og uavhengig av Newsec, og at han er komfortabel med nivået. Samtidig er det på sitt rene at Eriksrød gjennom en rekke emisjoner og utbytter har tatt ut millionverdier fra selskapet.