Ramponerte taxien for 150.000 kroner

– Dette er veldig spesielt. Det blir er en fare for våre sjåfører, sier Administrativ leder ved Skien Taxi Heidi Bordier. 09.08.2019 kl 06:07 (Oppdatert 06:08)

Ved halv fire tiden, natt til onsdag stopper en taxi ved Moflata i Skien. Passasjerene er en mann og en kvinne i 30-åren. Etter en liten stund skrus motoren av og sjåføren løper ut av drosja for å gjemme seg. Passasjerene ødelegger eller stjeler det de kommer over på innsiden, før de tar med seg en kølle på utsiden og går løs på bilen, slik forklarer Bordier den siste hendelsen.

– Når personene skulle betale gikk de til angrep på sjåføren og reiv med seg taksameteret. De prøvde å kjøre bilen av gårde, før de gikk ut og slo inn rutene og andre steder på bilen, sier Bordier.

Denne gangen var de to personer, men Bordier forklarer at den ene passasjeren har utsatt to andre taxisjåfører for vold i løpet av de to siste ukene.

Betalingsproblemer

Fredag 26. juli skal en taxi hente en kvinne på Gulset. Hun blir med i bilen, men etter kort kjøretur kommer det frem at hun har vanskeligheter for å betale for turen. Sjåføren ønsket å få forskuddsbetaling for turen, noe som er vanlig når sånne situasjoner oppstår, forklarer Bordier.

– Da hadde kvinnen angrepet sjåføren og knuste betalingsterminalen, sier Bordier.

Det bør være en høy terskel for å gå løs på en taxisjåfør, hvis ikke blir det veldig utrygt for de som kjører, mener Bordier.

Kjørt hjem i taxi etter angrep på taxisjåfør

Hendelse nummer to skjedde tirsdag 30. juli. Bordier forklarer at det som utløste saken var ganske lik som den første hendelsen. Det dreide seg om betalingen. Denne gangen hadde kvinnen sittet i baksetet, slått sjåføren to ganger i bakhodet og helt varm kaffe på han, sier Bordier. Det som var merkelig var at kvinnen ringte til oss og bestilte ny taxi etter at politiet hadde vært der, sier Bordier.

– Vi har lydopptak av at kvinnen ringte til Skien taxi etter hendelsen. Hun sa at politiet ba hun ta taxi hjem og at hun lovet å oppføre seg ordentlig, sier Bordier.

Seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politidistrikt Annie Sandersen bekrefter at de to personene sitter i varetekt, men hun ønsker ikke å kommentere hendelsen med taxituren hjem.

Problemer med svartelisting

Det er en utfordring med slike hendelser, sier Bordier. Prosedyren når noe oppstår er at sjåføren trykker på en alarm i bilen som går direkte til sentralbordet. De kontakter politiet og bilen har GPS-sender som sier akkurat hvor bilen er.

– De fleste bilene har overvåkningskamera i tillegg, sier Bordier.

Bordier vil også ta videre kontakt med politiet når det kommer til svartelisting av passasjerer. Hun sier det er litt vanskelig med tanke på personvern.

– Det blir en balansegang der hvor vi ikke kan lagre opplysninger, men samtidig må vi passe på våre sjåfører sier Bordier.

Vi kommer ikke til å kjøre de passasjerene igjen, sier Bordier. Men hun legger også til at det er vanskelig å ha konkrete opplysninger.

– De kan oppholde seg på forskjellige adresser, få noen andre til å ringe til å bestille eller ikke si hvor de skal. Så den eneste måten vi vet om vi skal nekte personene er om vi har et bilde av de og nekter når vi ser de, sier Bordier.

Advarer mot pirattaxi

Bordier setter stor pris på det gode samarbeidet med politiet. Hun mener at de gjør at taxisjåførene kan føle seg trygge i farlige situasjoner.

– Når alarmen går hos oss er politiet raskt ute på stedet, sier Bordier.

En pirattaxi har ikke mulighet for å kontakte noen, har ingen GPS-sender eller alarm, det gjør alt sammen mye mer utrygt, sier Bordier.

– Det er derfor vi advarer alle unge mot pirattaxier. Hvis det skulle skje noe er det ingen som kan hjelpe, sier Bordier.