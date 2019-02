Redningsaksjon avblåst: Politi, ambulanse, brannvesen, dykkere og et helikopter deltok SØKTE I ELVA: Dykkere fra Skien brannvesen bisto i søket i Meierelva. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) HELIKOPTER: Sea King-helikopteret ankom Skotfoss litt før klokken halv syv torsdag kveld. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) RYKKET UT: Politiet rykket ut til Meierelva på Skotfoss torsdag kveld sammen med ambulanse, brannvesen og dykkere. (Foto: Jan Bjørn Taranrød) annonse

Nødetatene rykket ut til Meierelva på Skotfoss i Skien etter melding om at en person kunne ha gått gjennom isen. Situasjonen ble relativt raskt avklart og redningsaksjonen ble avsluttet. 14.02.2019 kl 17:47 (Oppdatert 18:41)

SISTE 18.35: Politiet opplyser at aksjonen er avsluttet.

– Et vitne har opplyst at en mann skal ha gått over hele isen, og opp på den andre siden av elva. Røde kors, brann og politi har ikke gjort noen funn som indikerer at noen har gått gjennom isen. Sea King-helikopteret har også fløyet over området, og har kommet med samme konklusjon, sier operasjonsleder Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Tilkalte helikopter

Både politi, ambulanse og brannvesen med dykkere rykket ut til Skotfoss da meldingen kom inn. I tillegg ble et Sea King-helikopter tilkalt.

– Nødetatene leter etter mulig person som er ute på isen, eller har gått gjennom isen, på Meierelva, opplyste operasjonsleder Trond Egil Groth Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Flere vitner

Redningsaksjonen ble igangsatt på bakgrunn av tips fra vitner som skal ha sett minst en person ute på isen.

– Det var flere separate observasjoner av en person ute på isen, og vedkommende skal også ha ropt, sier Groth.