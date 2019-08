Rema truer med å flytte butikken tilbake til Strømdal

Juni 2015: Hovedutvalg for teknisk sektor (Hots) er positiv til at Rema 1000 etablerer/flytter dagligvareforretning fra Gulsetveien til Strømdaljordet 10 og at Rema 1000 i Gulsetvegen legges ned. (...) Det er heller ikke behov for å gjennomføre en handelsanalyse (...), da den informasjon som foreligger, anses tilstrekkelig som analysegrunnlag.

Juni 2019: Planen avvises med den begrunnelsen at forretningen har en negativ konsekvens for Gulset lokalsenter, (...) En etablering vurderes også negativ i forhold til de trafikale konsekvensene på og rundt Strømdaljordet. (...) Hots ber om at SBBL/ Skien kommune frem til bystyrets behandling å belyse muligheten Rema 1000 har til å etablere seg ved Gulsetsenteret (...)

Kilde: Saksprotokollene fra hovedutvalget