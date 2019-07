Resultatskrell for Bård Tufte Johansen Nedgang: Bård Tufte Johansen sitt selskap Seegood AS leverte en omsetning på 2,6 millioner kroner i 2018. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) Inntektene har falt over årene for komikerens investeringsselskap. 19.07.2019 kl 09:29 (Oppdatert 09:51)

Alexander Lehmann

Det var E24 som først omtalte saken.

Aksjeselskapet Seegood as er heleid av komikeren og «Nytt på nytt»-programlederen Bård Tufte Johansen fra Skien.

Selskapet har nylig levert resultatene for 2018. De viser gode inntekter for komikeren, men inntektene har falt en god del over de siste årene. Toppåret var i 2014, da omsetningen var på hele 10,3 millioner kroner. I 2018 har dette falt til 2,6 millioner kroner.

1,7 millioner i utbytte

Det er ikke store utgifter i selskapet, annet enn lønn Tufte Johansen betaler til seg selv. På bunnlinja endte 2018 dermed opp med et overskudd før skatt på 1,54 millioner kroner, ned fra 2,36 millioner året før.

Til tross for omsetningsnedgangen kunne Tufte Johansen ta ut et samlet utbytte på hele 1,7 millioner kroner. Han hadde også en lønn fra selskapet på 691.230 kroner.

Utbyttet er ikke helt på samme nivå som i 2017, da Tufte Johansen kunne ta ut et samlet utbytte på 3,25 millioner kroner.

Per utgangen av 2018 var det en egenkapital i selskapet på 7,9 millioner kroner. Fra selskapet er det også gitt et lån til Tufte Johansen selv på 2,6 millioner kroner, ifølge notene.

Ingen kommentar

Til E24 sine henvendelser om regnskapet svarte Tufte Johansen følgende på SMS: «Er på sjøen og får ikke kommentert dette i år».

Via Seegood har komikeren investert i aksjer. Han har aksjer i Odd Invest AS, Credo Invest nr 11 AS og Robot Aviation AS, med en balanseverdi på til sammen 542.700 kroner. Ifølge notene har selskapet også investert over 2,7 millioner kroner i markedsbaserte aksjer og aksjefond. Markedsverdien på disse er i underkant av 2,7 millioner kroner ved utgangen av 2018.

Som Varden omtalte tidligere i år, fikk programlederen betalt et honorar på 130.000 kroner da han tok på seg konferansierjobben i 100-årsfesten til Telemark fylkeskommune. Avtalen var i utgangspunktet konfidensiell, men ble lagt ut åpent i postjournalen til fylkeskommunen.

