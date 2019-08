Røde Kors ber folk avsløre hemmelige sopp- og bærsteder «for egen sikkerhet» POPULÆR: Multe er en flerårig plante som kan bli snaue 30 cm høy og har en krypende jordstamme. Multer er svært populære blant bærplukkere. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

Nordmenn har for tradisjon ikke å fortelle hvor de beste stedene for bær- og soppsanking er. Det kan gjøre leteaksjoner vanskeligere, ifølge Røde Kors. 24.08.2019 kl 12:42

NTB

De siste tre årene har frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps deltatt i 226 søk etter fotturister i Norge. Flere av de som må hjelpes på høsten, er sankere på sopp- eller bærtur.

– En utfordring i bær- og soppsankingen er at folk går seg bort fordi de ser ned i bakken for å lete etter godsakene og glemmer både tid og sted. Hvis ingen andre vet i hvilket område du er, blir du også vanskeligere å finne, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Flere leteaksjoner

19. august ble det for eksempel iverksatt en leteaksjon etter en kvinne i 70-årene som var på bærtur på Ifjordfjellet i Finnmark. Da kvinnen ble funnet dagen etter var hun kald, men i fin fysisk form, ifølge iFinnmark.

Fredag 2. august ble det iverksatt en annen leteaksjon på Senja etter en kvinne som var på bærtur, men som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Kvinnen kom hjem for egen maskin kort tid etter at det ble iverksatt søk.

– Skriv brev

Løvik i Røde Kors kommer derfor med et tips til ivrige bær- og sopplukkere som ønsker å ha sine bær- og sopphemmeligheter for seg selv, men øke sjansen for å bli funnet dersom de går seg bort, eller skader seg eller blir syke på tur.

– Beskriv området du skal til i et brev, helst vedlagt et kart. Legg brevet, gjerne forseglet, på et sted dine nærmeste vet om. Avtal så at brevet kan åpnes dersom du ikke kommer hjem til avtalt tid, foreslår Løvik.

Hun mener trikset i praksis er å følge fjellvettregelen om å melde ifra for hvor du går, og at et slikt brev i praksis fungerer som en ekstra forsikring dersom man går seg bort.

Ikke feil med kart og kompass

Et problem når folk plukker bær og sopp ute i naturen, er at de ofre har blikket vendt nedover, og at de forlater den planlagte ruten og havner langt unna kjente stier. Et annet problem er at man glemmer tiden og det blir mørkt ute, eller at batteriet på mobilen ryker.

Et tips er derfor å sette på en alarm på mobilen som varsler når man må avslutte plukkingen for å rekke hjem før mørket faller på. Et annet tips er ta med seg gode gamle hjelpemidler som kart og kompass.

– Det er aldri feil å ta med kart og kompass. Går mobilen tom for strøm, får du mye igjen for å kunne orientere på “gamlemåten”, sier Løvik i Røde Kors.