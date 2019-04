Røde Kors: Godvær har gitt få aksjoner i påskefjellet Påske: (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix) annonse

De mange vaktsentralene til Røde Kors har rapportert om 15 aksjoner i påskefjellet skjærtorsdag. Dette er det laveste antallet aksjoner siden 2014. 18.04.2019 kl 18:14 (Oppdatert 18:15)

NTB

Det varme været og noe mindre snø enn tidligere år kan ha ført til at skadetallet er lavere enn på lenge.

De fleste av aksjonene som vaktsentralene hadde meldt inn fram til klokka 17.30 skjærtorsdag, dreide seg om henteoppdrag på grunn av beinbrudd, forstuinger og annen sykdom.

Til sammenligning utførte Røde Kors hele 62 aksjoner på skjærtorsdag i fjor, men da var påsken mye tidligere, det var snørekorder og dessuten stort innrykk i påskefjellet.

Siden 2008 har Røde Kors i gjennomsnitt gjennomført 31 aksjoner denne påskedagen.

– Strålende vær og mindre snø kan ha ført til at flere heller nyter solveggen på fjellet enn å legge ut på krevende langturer, sier Hans Jørgen Dokk i landsrådet i Røde Kors.

1.200 frivillige

Fram til og med skjærtorsdag har Røde Kors registrert 249 skader, og frivillige har lagt ned rundt 1.400 tjenestetimer i gjennomføringen av 125 aksjoner i påskefjellet. Totalt har Røde Kors bemannet 150 vaktstasjoner med 1.200 frivillige i forhøyet beredskap. I tillegg er flere tusen personer i vanlig beredskap landet rundt.

Konklusjonen til hjelpekorpsene er at mange trolig har foretrukket sjøen og områder med barmark framfor påskefjellet ved inngangen til påskens helligdager.

– Fra Nordland får vi høre at det er flere folk ute i båt enn på skitur, men andre steder meldes det også om mange folk i fjellet og svært god stemning. Vi er bare glade for at ikke flere har fått problemer og har hatt behov for vår bistand, sier Dokk.

Skredfare

Samtidig minner organisasjonen om at det er fare for snøskred mange steder, og folk på fjellet oppfordres til å sjekke varslingstjenesten varsom.no. For langfredag er det varslet betydelig skredfare i hele Nord-Norge, fra Finnmark i nord til Svartisen i sør. I Lofoten og Vesterålen er imidlertid faren vurdert som moderat. Det samme gjelder en lang rekke områder i Sør-Norge.

Vedvarende svake snølag og våt snø kan føre til overraskende flakskred og naturlig utløste skred, advares det.

– Snøskredfaren er ikke over, og vi oppfordrer alle til å lese varslene nøye hver dag. I tillegg til å se på selve faregraden, er det viktig å lese teksten som følger varslene, sier Dokk.

Skogbrannfare

Dokk påpeker også at det akkurat nå er skogbrannfare av varierende grad i store deler av Sør- og Midt-Norge.

– Sjekk skogbrannfaren på yr.no og vær forsiktig med åpen ild, er Dokks råd.