Rømling kjørte i fylla, men nå er han bak lås og slå Mannen i 30-årene var ikke edru da han ble stanset av politiet på Bøleveien i Skien. 24.05.2019 kl 22:50

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987

Det var UP som vinket sjåføren inn til siden. Han er mistenkt for kjøring under alkoholpåvirkning.

I tillegg viste det seg at karen var etterlyst.

– Nødvendige prøver ble tatt, og han ble deretter kjørt til fengsel for gjennomføring av soning, melder politiet via Twitter.