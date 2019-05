Røykutvikling i stålelementer på lagertomt RØYK: Det brant inni stålelementer på Knardalstrand i Porsgrunn. (Foto: Per Arne Rennestraum) VARSLET: En nabo varslet politiet da han kjente røyklukt. (Foto: Per Arne Rennestraum) annonse

Torsdag morgen var det røykutvikling utendørs i Porsgrunn. 02.05.2019 kl 07:49 (Oppdatert 08:20)

Torsdag morgen var det røykutvikling i noen stålelementer på Knardalstrand i Porsgrunn.

Vardens mann på stedet forteller at disse er brukt i forbindelse med veiarbeid.

Det er noe inni elementene som har brent, men hva er foreløpig uvisst.

Det var en nabo som varslet politiet, etter at han kjente røyklukt.

Stålelementene ligger ute på en slags lagertomt. Det var ikke fare for spredning til bebyggelse.

Meldingen gikk først på at det var røykutvikling i en lagerbygning i Porsgrunn, men det viste sag altså at situasjonen var utendørs. Den kom like etter klokken 07.30 torsdag.