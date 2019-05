Ruskjøring, russestøy og melding om slåssing på utested annonse

Politiet fant narkotika og tabletter da de stoppet en mann i 20 årene som var ute og kjørte. 07.05.2019 kl 06:10 (Oppdatert 06:41)

Tone Lensebakken



Klokken 00.30 stoppet politiet en mann i 20-årene. Han ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Han var også i besittelse av litt narkotika og tabletter. Blodprøve ble tatt og førerkortet beslaglagt, opplyser politiet på Twitter.

Fyllerør

Like over midnatt ble det meldt om slåssing på et utested i Porsgrunn.

– Politiet har vært på et utested hvor det ble meldt om slåssing. Viste seg å være fyllerør og tull. Ingen som hadde blitt slått, melder politiet.

Russebråk

Det har også vært diverse klager på støy fra russen i natt.

–På Rødmyr, Knardalstrand og Cirkle K i Porsgrunn fikk vi klager. Det skal stort sett dreie seg om høy musikk, sier operasjonsleder Marianne Mørk, Sør øst politidistrikt.

– Vi har vært i kontakt med dem flere steder, men har ikke hatt kapasitet til alt. Det har vært flest klager i Vestfold, opplyser politiet.