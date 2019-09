Russ angrep ambulanse ute på oppdrag ANGREPET: En ambulanse på oppdrag til en russefest på Litlabø på Stord måtte tilkalle politiet etter at den ble angrepet av flere ungdommer. (Foto: ILLUSTRASJONSFOTO) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 29. september. 29.09.2019 kl 08:07 (Oppdatert 11:33)

NTB

Politiet: Skudd i Bærum var stein

Politiet har slått fast at det var en stor stein som ble kastet mot utestedet Sir James i Bærum, og ikke et skudd som ble avfyrt.

Flere vitner og dørvaktene ved utestedet Sir James i Sandvika hadde ved 3.15-tiden meldt fra om at en mann hadde avfyrt et skudd mot stedet og siden løpt vekk.

Trump ut mot demokratene

USAs president Donald Trump, som kan havne i riksrett for Ukraina-saken, sa lørdag til sine tilhengere at "landet vårt står på spill som aldri før".

– Demokratene vil ta våpnene deres, helsevesenet deres, stemmene deres og de vil ta friheten deres. De vil ta vekk alt sammen. Vi kan aldri la det skje, sa den hardt pressede presidenten i en video på Twitter.

Russ angrep ambulanse

En ambulanse på oppdrag til en russefest på Litlabø på Stord måtte tilkalle politiet etter at den ble angrepet av flere ungdommer.

Politiet opplyser at ambulansen var blitt tilkalt til et samfunnshus på Stord der nærmere 200 russ hadde fest.

Palestinere pågrepet

Israelske myndigheter sier at de har pågrepet tre palestinere de mener sto bak bombeangrepet som tok livet av en 17 år gammel jente på Vestbredden.

Lokale sikkerhetsmyndigheter sier at de tre palestinerne tilhører Popular Front for the Liberation of Palestine. De tre skal ha bodd i Ramallah.