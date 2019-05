Rykket ut etter melding om forurensning i havnebasseng annonse

21.05.2019 kl 19:03

Alexander Lehmann

Politi og brannvesen har rykket ut til Brevik, etter at det kom inn meldinger om utslipp i området.

Operasjonssentralen til politiet i Sør-Øst melder at industrivernet har lagt ut lenser, og at brannvesenet bistår, og at kystverket er varslet.

Det skal være snakk om et tjæreprodukt. Brannvesenet skriver at det er snakk om havnebassenget i Dalsbukta.