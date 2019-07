Rykket ut til kraftig røykutvikling i Porsgrunn Røykutvikling: Nødetatene rykket ut fredag kveld. (Foto: Geir Stenersen) Kraftig røykutvikling fredag kveld. 12.07.2019 kl 22:01 (Oppdatert 22:22)

Alexander Lehmann

110-sentralen melder at de har rykket ut til et bolighus i Porsgrunn kommune, etter at det kom inn meldinger om røykutvikling.

Politiet skriver på Twitter at det er snakk om en privatadresse, og at det er meldt mulig brann på stedet.

Klokken 22.19 skriver politiet at røykdykkere har vært gjennom bygget. Ingen personer skal være i bygget, ei heller noen skadet i brannen, skriver politiet.

Det har vært en del røyk, men ikke flammer. Patruljen på stedet etterforsker brannen nå.