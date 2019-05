Rykket ut til utforkjøring i Skien – fant sjåføren sovende bak rattet annonse

Politiet mistenker promillekjøring etter trafikkuhell i Skien natt til fredag. 17.05.2019 kl 06:10 (Oppdatert 06:16)

Det var litt før klokken tre natt til fredag at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt i grøfta langs Ulefossveien.

– Utforkjøringen skjedde i Steinsrudsvingen, og vi sendte raskt en patrulje til stedet, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt.

Da politiet ankom stedet viste det seg at bilen kun hadde fått mindre materielle skader.

Sjåføren sov

Og da de kikket inn vinduet på førersiden, så de at sjåføren fortsatt satt bak rattet. Men han sov.

– Han sov tungt, men det ble raskt mistanke om promillekjøring. Han ble derfor tatt med til legevakta for en blodprøve, sier Hunshamar som legger til at sjåføren var en mann i 30-årene med et utenlandsk statsborgerskap.

Bilen ble hjulpet opp fra grøfta av en bergingsbil.