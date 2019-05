Sa nei til stenging av Kongens gate NESTE SOMMER: Slik blir Landmannstorget seende ut neste sommer. Politikerne i hovedutvalg for teknisk sektor ville imidlertid ikke ha stenging av veien forbi kollektivterminalen i Kongens gate. (Foto: Skien kommune) annonse

+ Politikerne fikk kalde føtter da de fikk høre om ombyggingen av Landmannstorvet. Men den ble ikke utsatt. 07.05.2019 kl 15:01 (Oppdatert 15:01)

Jan Bjørn Taranrød

Arkeologene er snart på plass for å grave ut den tidligere kirkegården under Landmannstorget. Tomas Bakken fra Bypartiet ville trekke i nødbremsen og stoppe utbyggingen etter å ha hørt byutviklingssjef Mette Gundersen.

Hun fortalte hovedutvalg for teknisk sektor tirsdag at utbyggingen ville ta litt lengre tid enn forventet. Kirkegården som skal graves ut, var noe større enn man først hadde antatt.

– Det betyr at torget ikke er ferdig til 17. mai neste år, men sommeren 2020 isteden, sa Mette Gundersen. Selv om utgravingen skulle koste seks millioner kroner istedenfor to, klarer prosjektet likevel å holde seg innenfor rammen på 84 millioner kroner. Deretter slapp hun «bomben» om at busselskapene vil ha trafikken ut av Kongens gate ved siden av torget, av hensyn til de som reiser med bussen. Nordgående trafikk må kjøre rundt Landmannstorget, altså nedenom Torggata.

– Ingen liten sak

– Det her er ingen liten sak. Trafikkmessig sett er det en helt ny sak, sa Jørn Inge Næss (Frp). Senere i debatten argumenterte han med at det ville føre til mere trafikk i den allerede belastede Prinsessegata, samt Ballestadhøgda og Øvre gate.

Per Morten Norborg (KrF) sa at reguleringsplanen riktignok åpnet for å la personbiltrafikken gå nedenom Torggata.

– Men her opplever jeg at blekket ikke tørt en gang, før man vil gå i gang med dette. Vi må først prøve om det går, slik det er vedtatt. At det har kommet opp nye momenter siden vi vedtok reguleringsplanen, det forstår jeg ikke, sa Norborg og sa seg enig i en del av det Næss hadde sagt.

– Vi påpekte at en løsning med busser i Kongenes gate ville føre til trafikale problemer. Det er ikke bra planlegging, det må endres. Vi må dra i nødbremsen og stoppe prosjektet, mente Tomas Bakken (Byp).

– Jeg er bekymret for løsningen, rent praktisk, blant annet fordi det går en tunge kjøretøyer opp bakken her, sa utvalgsleder Knut Einar Aas (Ap).

– Veldig galt

Emilie Schäffer (H) sa at hun var egentlig ganske sjokkert av det hun fikk høre.

– Jeg synes det blir veldig galt, sa Jorunn Schmitz (Ap) om å stoppe trafikken fra å gå rett nordover i Kongens gate. Samtidig minnet om hun om at det ikke kom til å bli noe mindre kryssing av Kongens gate når det kommer et togstopp i fjellet ved Landmannstorget.

Næss mente det ville bli et veldig dyrt eksperiment, om man brukte 90 millioner nå og skulle gjøre om på dette siden.

Knut Einar Aas prøvde å konkludere.

– Dersom det her dreier som en endring av reguleringsplanen, må saken tilbake til bystyret, som har vedtatt den. Dersom det kommer faglige råd om at løsningen i reguleringsplanen ikke er god nok, må den tilbake til bystyret, sa Aas.

Blir stående

Med den kommentaren var det klart at flertallet ønsket å se om reguleringsplanen kunne bli stående. Kommunalsjef Karin Finnerud sier til Varden at administrasjonen skal ta en ny runde om kollektivterminalen i Kongens gate.

– Stopper dere utbyggingen?

– Nei, vi forholder oss til det som er vedtatt i reguleringsplanen, svarer Finnerud.