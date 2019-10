Salget av middagsmat på boks ned 30 prosent på ti år Hermetikk: De hermetiske middagsrettene solgte for 296,7 millioner kroner i 2008, mens det falt til 208,6 millioner i 2018, en nedgang på 30 prosent. (Illustrasjonsfoto) (Foto: Scanpix) annonse

Ferdigmiddager fra takeaway, kjøledisk og ferskvare spiser opp markedsandeler fra middag på boks, men noen hermetikkfavoritter holder stand. 15.10.2019 kl 07:25

NTB

– Siden 2008 har omsetningen av hermetiske middagsretter falt nesten 30 prosent, sier kommunikasjonsansvarlig i analyseselskapet Nielsen Norge, Gunnar Portvik til nettsiden godt.no.

De hermetiske middagsrettene solgte for 296,7 millioner kroner i 2008, mens det falt til 208,6 millioner i 2018, en nedgang på 30 prosent. Portvik sier folk griper til ferske og dypfryste middagsalternativer i stedet, for disse har i samme periode økt med nesten 60 prosent ifølge Nielsens tall.

Også takeaway-tjenester som Foodora er utfordrere.

Markedsdirektør Stian Lund i Orkla Foods Norge, som blant annet eier Trondhjems, påpeker at deres bestselgere, Spaghetti à la Capri og brun lapskaus faktisk øker i salg.

– Den står seg veldig godt, og dekker et behov for trygge merkevarer med kjente og kjære smaker, i tillegg det rent praktiske med at du kan ha hermetikken på hytta, i båten eller nede i boden, sier han.

To andre bestselgere, Norturas Joika og Snurring, holder også stand, med sterke posisjoner hos store brukergrupper. Særlig unge er storforbrukere av Joika