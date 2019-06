Satte i gang stor politiaksjon RYKKET UT: Politiet har lett etter en mann med rifle på Stridsklev tidlig natt til lørdag. (Foto: GEIR NORENDAL) VIRKET DRAMATISK: Folk i området ble bedt om å holde seg innendørs under aksjonen. (Foto: GEIR NORENDAL) En mann, som skal ha gått inn i skogen med et rifleliknende våpen, gjorde at politiet sendte betydelige ressurser til Stridsklev. 23.06.2019 kl 01:17 (Oppdatert 08:20)

Politiaksjonen ble utløst etter at en melder, som anses som svært troverdig, meldte ha sett en person gå inn i skogen på Stridsklev seint lørdag kveld. Med seg skal personen ha hatt et våpen som man trenger to hender for å bruke.

Ble bedt om å være inne

Varden har mottatt flere meldinger fra folk som er oppskaket over aksjonen der politipatruljer, hundepatrulje og helikopter har deltatt. En beboer på Stridsklev skriver at folk i området er blitt bedt om å holde seg innendørs fordi en mann med rifle skal være observert i skogen. Operasjonsleder i politiet i Sør-Øst, Erik Gunnerød, bekrefter at meldingen er blitt gitt.

– Men vi har nå ingen indikasjoner på at det er noen mann med våpen i området, sier Gunnerød til Varden like før klokka ett natt til søndag.

Skjønner at det skaper frykt

Operasjonslederen presiserer at det nå ikke er grunn for folk i området til å bekymre seg.

– Vi har ingen opplysninger om at noen er blitt truet. Mannen er bare blitt observert med et våpen, ifølge melder, opplyser operasjonslederen.

– Det høres dramatisk ut når folk blir bedt om å holde seg innendørs?

– Ja. Dette var en vurdering som ble foretatt av innsatsleder på stedet. Jeg skjønner at dette skaper frykt. Men – om vi ikke får flere meldinger – vil vi trappe ned aksjonen, sier operasjonslederen.

– Vi har vært i området og fått hunder til å søke i nærområdet der mannen ble observert av melder. Men vi har ikke fått noen sporutgang. Hvis ikke politihelikopteret får en indikasjon på at noen er i området, vil vi trappe ned, sier Gunnerød.

