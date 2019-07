Savnet mann (70) hadde vært innlagt på sykehuset i flere timer da politiet trappet opp leteaksjonen LETEAKSJON: Politi og letemannskaper fra Røde Kors huset på Myren i Skien. (Foto: Jonas Fossing ) LEDER LETEAKSJONEN: Innsatsleder i politet, Kim Stokke. (Foto: Jonas Fossing ) 70-ÅRING SAVNET: Politi og letemannskaper leter etter en man i Skien (Foto: Jonas Fossing ) Mens leteaksjonen ble trappet opp etter savnet mann, viste det seg at savnede hadde vært på sykehuset i flere timer. 01.07.2019 kl 15:00 (Oppdatert 22:00)

Birte Ulveseth

– Politiet legger seg helt flat. Her er det flere uheldige omstendigheter som har slått inn. Vi burde sjekket med de aktuelle helseinstitusjonene. Og normalt sett så bruker helsevesenet å varsle pårørende ved slike hendelser, sier sier operasjonsleder i Sør-Øst Ole Kamben til Varden.

Politiet fikk tips fra en melder som hadde sett en person som ble fraktet bort fra Skien fritidspark i ambulanse. Dette tipset kom ikke inn til politiet før klokken 21.00. Politiet dro så til akuttmottaket for å sjekke og der fant de den savnede 70-åringen.

Pårørende er nå varslet og mannen er fortsatt på akuttmottaket.

Politiet kan ikke opplyse om hvilken skader mannen kom inn med.

Var ute og gikk tur

– Mannen var ute og gikk tur sammen med en ansatt ved en institusjon i Porsgrunn. Mannen og den ansatte kom bort fra hverandre, og han er ikke sett siden klokken 11.00. De var ute og gikk tur i formiddag i Skien fritidspark, sier operasjonsleder i Sør-Øst Ole Kamben til Varden.

Store styrker søkte

Politiet søkte etter mannen i det aktuelle området mandag, blant annet med hundepatrulje. En hund tilhørende Norske redningshunder som tilfeldig var i området, ble brukt, men uten at de fant mannen.

Sønnen til mannen kjørte i over to timer for å sjekke farens bopel i Porsgrunn. Han ble ikke varslet om at faren var innlagt på sykehus i Skien.

Mandag kveld ble søket etter mannen trappet opp. Hovedredningssentralen ble varslet og frivillige letemannskaper er kalt ut.

Mannskaper fra Skien, Porsgrunn og Bamble Røde Kors var med og søkte. Det var ca 20 mannskaper på plass mandag kveld

Hovedbasen for leteaksjonen var på Røde Kors huset i Skien.