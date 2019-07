Seilfly oppdaget skogbrann: – Trolig to-tre mål som har brent Brannvesenet er i gang med etterslukking av en skogbrann i Drangedal. Arbeidet vil pågå utover natten. 15.07.2019 kl 22:24 (Oppdatert 22:57)

Skogbrannen har oppstått ved Gjeskefjellet i Drangedal, nær fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Telemark.

– Det skal være slukket nå, men det vil bli drevet etterslukk utover natten, melder 110-sentralen Sør-øst i 22.20-tiden mandag kveld.

To-tre mål har brent

Vaktleder Tom Berger ved 110-sentralen opplyser at skogbrannflyet har anslått at det er to - tre mål med skog som har brent.

– Det er slukket, og brannvesenet er i gang med etterslukking. Det vil også bli holdt vakt gjennom natta, sier han.

Utilgjengelig område

Det var en seilfly-pilot som meldte fra om røyk fra området i 18.30-tiden mandag kveld.

– Det er et utilgjengelig område, så brannvesenet har brukt en god stund på å komme seg dit, sier Berger.

I 22.50-tiden hadde brannvesenet et mannskap på 10-12 stykker som jobbet på stedet.

Skogbrannfare i Telemark

Det er tørt mange steder nå, og Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om lokal skogbrannfare Østafjells.

Farevarselet gjelder fram til det kommer en god dose nedbør.