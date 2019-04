Selverklært rasist henrettet John William King: John William King, en selverklært rasist som sto bak det grusomme drapet på en svart mann i 1998, ble onsdag henrettet i Texas. (Foto: Texas Department of Criminal Justice via AP / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag. 25.04.2019 kl 07:23 (Oppdatert 07:26)

NTB

Væpnet ran

En mann i 70-årene er ranet og knivstukket i Sandvika i Bærum. Gjerningsmannen hadde mørke klær og løp mot jernbanestasjonen, sier Oslopolitiet til NTB.



Politiet er ute med patruljer i området, samt politihunder. Vitner til hendelsen etterlyses.

16-åring kjørte utfor veien

En 16 år gammel gutt er sendt til sykehus etter at han kjørte av veien ved Nordsinni i Oppland.



– Vi vet ikke hvordan han har fått tilgang til bilen. Han kjørte i retning Dokka da ulykken inntraff. Luftambulansen ankom stedet, men vurderte at han kunne kjøres til Gjøvik sykehus. Det er store skader på bilen, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Henrettet i USA

John William King, en selverklært rasist som sto bak det grusomme drapet på en svart mann i 1998, ble onsdag henrettet i Texas.



King fikk giftsprøyten i fengselet i Huntsville onsdag kveld, nesten 21 år etter drapet på James Byrd, jr. Byrd ble lenket fast bak en pickup og slept nesten tre kilometer langs en avsidesliggende vei.

Godstog sporet av

Et godstog med to kjøretøy og brannfarlig gods om bord sporet av mellom Katterat og Bjørnefjell i Nordland onsdag kveld.



– Heldigvis gikk det ikke så ille som det kunne ha gått. Godstoget hadde et gassdrevet kjøretøy og et batteridrevet kjøretøy om bord. I tillegg var det et fast, brannfarlig stoff i lasten. Hvis det hadde blitt varmeutvikling, kunne det tatt fyr, sier Trond Løkås i Salten brannvesen til NTB.

Politiøvelse

Oslopolitiet holdt en øvelse i sentrum natt til torsdag. Skuddsalver, skrik og rop kunne høres i området ved Oslo City.



– Det vil kunne observeres uniformert og bevæpnet politi, samt høres skudd og skrik. Øvelsen vil bli merket med skilt og uniformerte vakter, skrev politiet.