Sender ut farevarsel – fram til onsdag kveld kan det komme 60-80 millimeter regn

Østafjells: Aust og søraust bris. Enkelte regnbyger, først i sørlige områder, fra om ettermiddagen også nord for Mjøsa. Om kvelden lettere vær.

Fjellet i Sør-Norge: Sørøstlig liten kuling utsatte steder. For det meste skyet. Perioder med regn. Utover dagen noe lettere skydekke og overgang til regnbyger, først i sør.

Telemark: Skiftende bris, på kysten nordøstlig til dels frisk bris, i kveld liten kuling. For det meste pent vær, i ettermiddag tilskyende og i kveld litt regn i sørlig områder.

