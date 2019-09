Sex over alt og hele tiden ukestrek: (Foto: Ole Johnny Hansen) annonse

28.09.2019

Lørdagskommentar

Av den stadig sterkere strømmen av saker som, på et eller annet vis, kretser rundt underliv og aktiviteter i sengehalmen. Det er jo en viss mulighet for at jeg begynner å bli både gammel og sur, men jeg liker å tro at det ikke er helt tilfellet. Og det kan jo hende at jeg henger meg litt opp i dette. For det er ikke et helt ukjent fenomen at når man først legger merke til noe, blir det mye av det. Som den helt avsindige, omfattende og – stort sett – helt feilaktige bruken av begrepet «i forhold til». For eksempel.

Forleden dag, altså på tirsdag, scrollet jeg gjennom forsiden til Dagbladet. Den elektroniske, altså. Her flommer det over av sex-relaterte saker, så som «NRK-serie sjokkerer: – Helt sykt!», «Kvinner: Slik er vaginaen min», «Kalles uanstendige – dette sier kjærestene», «Straffet seg selv med sex», «Jeg er sapio-seksuell», «’Du er min sexslave’», «Tok grep før sex-scene», «Studie: Slik makser du orgasmen», «Forskning: Bli en ettertraktet sexpartner» og «Fikk ikke si ’penis’».

Dette er selvsagt innimellom helt ordinære nyhetssaker og – ikke minst – en hel haug saker som tar for seg de fleste organer og kroppsdeler og hvordan man skal unngå det ene og det andre. «Lars (36) svettefri på to dager», «Kvitt psoriasisplagene etter én behandling», «Tidspunktet du bør sjekke blodtrykket», «Slik taklet Karolina underlivsfremfall», «Slik får du bedre selvkontroll», «Derfor øker kreftrisikoen ved diabetes», «Treningsgrepene som holder hjernen ung» og «Professor: Slik unngår du midtlivs-overvekt» er alle saker i denne kategorien.

Dagbladet må selvsagt få lov til å lage sakene de ønsker. Jeg har, strengt tatt, ikke noe med det. Jeg kan lese dem eller holde meg borte. Hvis jeg vil. Men det er altså ikke bare Dagbladet som holder på med dette. Samme dag kunne VG tilby saker som «Sexologen svarer: Byttet kone med kompisen», «Unikt prosjekt: 100 kvinners underliv» og «Kvinne (23): Kjæresten er notorisk utro». Til og med normalt dydige NRK serverte samme dag sakene «Har du nakenbilder eller – videoer av andre på mobilen? Da kan du straffes.», «’Generasjon porno’: Gratis sexscener berre eit klikk unna» og «Oppslagsverk for alle pupperelaterte undringer» på sin forside. Nettavisen? «Sexologene avliver udødelig myte om størrelse», «Blir fullstendig rasende etter oralsex-nederlag», «Full sexkrangel: – Han prøvde å ’gjøre seg ferdig’ i øyet mitt», «100 kvinner viser alt i unikt prosjekt» og «93 par førte logg over sexen. Én ting var helt avgjørende for lysten».

Jeg vet jo hvorfor det lages slike saker. Og – ikke minst – hvorfor de, i svært mange tilfeller, legges bak den såkalte betalingsmuren.

Det er selvsagt fordi folk vil lese dem. Det er ikke verre enn det. De, i redaksjonene, som velger hvilke saker som skal lages og om de skal legges på forsiden (og i så fall hvor på forsiden) vet utmerket godt hva de gjør. Det er ikke tilfeldig i det hele tatt. Det er sannsynligvis mange som vil lese (og ikke minst se bilder) av 100 kvinners underliv.

Så da er det kanskje folk det er noe galt med, da?

Det kan man sikkert si og mene, men jeg verken tror eller håper det. Det er nok helt normalt, og neppe usunt, å lese om sapioseksuelle eller hvordan man «makser orgasmen». Det er lenge siden man skremte ungdommen med at onani førte til hår i hendene og at det var hjernen som kom ut. Det er bra med åpenhet, også når det gjelder seksualitet. Det er heller ikke slik at jeg mener – helt kategorisk – at man ikke skal lage saker som kretser rundt temaet seksualitet. Vi har, i anstendighetens navn, også laget saker der sex, i en eller annen fasong, har vært tema. Det er imidlertid temmelig sjeldent vi gjør det, for å si det forsiktig, for sex er slett ikke et stoffområde vi satser på.

Det er det nemlig mange andre som gjør – og det i et omfang som får meg til å stusse, for det er altså et evig renn med slike saker. Det er helt ustanselig, og jeg må si at jeg er temmelig lei av det. Det blir simpelthen for mye. Det er sex i alle kanaler. Hele tiden.

Og ja, jeg mener det er rent ut fordummende å spille så knallhardt på sex. Ikke fordi seksualitet er dumt, men det er grenser for opplysende det er med den ørtende saken om hvem som har ligget med hvem på tv eller kvinner som forteller om sitt eget kjønnsorgan. Igjen.

Når jeg skriver disse linjene fredag kveld konstaterer jeg at en av de øverste sakene på VG Nett er «Derfor kjøper unge sex». Like under er et videoklipp av VG-profil Morten Harm. Det er fra opptaket til tv-programmet Nytt på nytt – og hele poenget er at det Harm sa, ble klippet bort av NRK. Ikke så rart, for i klippet omtalte Harm Vladimir Putin som en «russian daddy» og «på blikket hans vet du ikke om han har lyst til skyte deg eller spise rasshølet ditt». Noe å servere til fredagstacoen? Nei. Greit å publisere i landets største avis? Tydeligvis (og beklager på forhånd til alle som nå har satt kaffen i halsen). Dagbladet, på sin side, har funnet fram en sak om sædkvalitet, en filmskaper som levde som bifil, en sak om at folk må ha mer sex og – hold deg fast – en sak om at fyren som tidligere i uka omtalte seg selv om sapioseksuell nå påstår at han ikke er sapioseksuell likevel.

At man er sapioseksuell betyr angivelig at man tenner på at partneren er intelligent. Bare nevner det.

Vi må snakke om sex. Selvsagt, men kan vi slippe å måtte forholde oss til det, og ikke minst obskønitetene, hele tiden? Jeg begynner å få nok.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør