Sier nei til politikernes E18-løsning

Porsgrunns ordfører, Robin Kåss, mener politikerne har valgt de løsningen som er best for det store flertallet av trafikanter i Grenland.

– For ordinære bilister vil løsningen vi har valgt være langt enklere og raskere enn det NHO og Grenland Næringsforening etterlyser. Vi kan ikke forsvare å ta så mye natur, landbruksjord og boliger for en håndfull kjøretøy i uka, sier Kåss.

Han mener at de tunge vogntogene fra Breviksterminalen er svært få, og at 99,9 prosent av trafikken mellom E18 og Grenland vil være tjent med løsningen som er vedtatt med 48 mot én stemme i bystyret.

Robin Kåss (Ap) stemte selv for denne løsningen. Den eneste som stemte for det industrien etterlyser i dagens Varden, var Petter Ellefsen (H).

Kåss viser til at ordinære bilister fra Grenland vil kjøre om dagens E18 Lillegådskleivene når de skal nordover på nye E18, og om Kjørholt når de skal sørover. Vanlige bilister fra Brevik vil kjøre på ved Rugtvedt når de skal sørover.

I tillegg viser han til at Grenlands befolkning vil spare mange penger fordi det nå er vedtatt av bompengene skal kreves inn mellom den sørlige og nordlige tilkoplingen til Grenland.

Han mener politikerne har lyttet til industrien, men at kjøretøyene som er tjent med helkryss-løsningen er for få til at de skal være avgjørende.