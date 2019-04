Siktet bilfører i Sandefjord erkjenner straffskyld for uaktsomt drap ETTERLYSER MANN: Politiet vurderer å gå ut med navn og bilde av en mann i 30-årene som ennå ikke har meldt seg etter at et ektepar ble påkjørt i Sandefjord i fredag kveld. (Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix) annonse

Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt drap etter påkjørselen i Sandefjord fredag kveld, hvor en kvinne i 50-årene døde, erkjenner straffskyld. 14.04.2019 kl 15:09 (Oppdatert 15:09)

NTB

– Den siktede har erkjent at han kjørte på ekteparet. Alt tyder på at de var helt tilfeldige ofre, sier jourhavende jurist Torje Arnesson i sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen ble avhørt søndag formiddag. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Vestfold tingrett mandag. Han er siktet for uaktsomt drap og uaktsom kjøring.

– Han har forklart i avhør at han har vært uoppmerksom i trafikken, og som følge av det var han uaktsom. Han har derfor erkjent straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Ole Petter Breistøl, til NTB.

– Jeg vet ikke hvordan han stiller seg til fengsling. Det har jeg ikke fått diskutert med han, legger han til.

Sjåføren stakk av etter ulykken, men meldte seg lørdag ettermiddag.

Mistenker at siktede var ruspåvirket

Den siktede mannen i 30-årene er fra Litauen. Politiet mistenker at mannen var påvirket da ulykken skjedde, men ifølge forsvareren har mannen i avhøret ikke bekreftet at han var ruspåvirket.

– Det er en del av etterforskningen. Han meldte seg for politiet nesten et døgn etter hendelsen. Det er for øvrig et selvstendig straffbart forhold, sier Arnesson.

Mannen har en uavgjort promillekjøringssak fra Oslo februar i år.

Breistøl har tidligere fortalt TV 2 at siktede ikke har vært i stand til å avhøres tidligere.

– Han var i sjokk og hadde ikke sovet. Han hadde gått rundt hele natten og var helt utslitt. Hendelsen gikk sterkt inn på ham, og han kom til at det var riktig å melde seg, sier Breistøl.

Kvinne i 50-årene døde

En ektepar i 50-årene ble meid ned av en sølvgrå Audi A3 som av ukjente grunner skar ut av Lahelleveien i Sandefjord og over på gang- og sykkelstien som går parallelt i 20-tiden fredag kveld. Kvinnen døde av skadene hun ble påført, mens mannen ble lettere skadd.

Føreren av Audien stakk av etter ulykken, og bilen ble først funnet klokka 21.52 på Hasle i Sandefjord. Lørdag ettermiddag tok politiet ut siktelse mot mannen, før han meldte seg for politiet.