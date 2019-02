SISTE: Har funnet død person i brannruinene ETTERFORSKER: Politiet er i gang med å etterforske årsaken til brannen. (Foto: Knut Heggenes) annonse

Politiet melder om funn av et lik i brannruinene på Notodden mandag ettermiddag. 25.02.2019 kl 16:46 (Oppdatert 17:11)

– Etterforskere, krimteknikere og hunder har gjennomsøkt brannåstedet i hele dag. Etterforskningsleder meldte for om lag 30 minutter siden, om funn av et lik i brannruinene. Dette vil bli kjørt RMI for videre undersøkelser. Pårørende er informert om funnet, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter.

En polsk kvinne har vært meldt savnet etter brannen i leilighetsbygget på Notodden lørdag kveld.

Mann kritisk skadet

«Tinnesvillaen», som leilighetsbygget kalles, ble totalskadd i branne. En polsk mann i 50-årene ligger kritisk skadd og i kunstig koma på Haukeland sykehus i Bergen. Den brannskadde mannen fortalte mannskapene som kom til stedet, at det befant seg en kvinne i leiligheten. Han hadde selv forsøkt å gå inn i huset igjen for å lete etter henne.

Etterforskere og krimteknikere fra Kripos og politiet i Skien har gjort søk etter den savnede kvinnen i hele dag.

– Vi starter den tekniske etterforskningen for fullt i dag, og vi vil prioritere å finne den antatt omkomne polske kvinnen i 50-årene. Det har ikke kommet inn opplysninger siden i søndag som tilsier at kvinnen ikke skal være i bygningen, sa etterforskningsleder Bjørn Flåta ved Notodden politistasjon til Varden tidligere i dag.

Tror brannen startet i tredje etasje

Ifølge Flåta tror politiet at brannen startet i den polske mannens leilighet i tredje etasje.

– Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase. Vi vet at den polske mannen bodde i en av leilighetene på toppen av bygget. Brannen startet etter alt å dømme i denne leiligheten i tredje etasje.