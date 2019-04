SISTE: Har funnet død person i elva Fant død person i elva: Politiet er på stedet ved Ælvespeilet etter at det ble oppdaget et lik i elva fredag ettermiddag. (Foto: Ragnhild Johansen ) annonse

En død person er funnet i vannet utenfor Ælvespeilet i Porsgrunn. 12.04.2019 kl 15:32 (Oppdatert 16:25)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Det var PD som omtalte funnet først.

Fredag ettermiddag ble politiet varslet av forbipasserende om det som så ut som en død person i elva.

Ifølge PD ble liket hentet opp av brannvesen og politi i 14.30-tiden. Mye tyder på at personen har ligget lenge i vannet.

Det har også blitt hentet opp en sykkel fra vannet.

Operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-øst politidistrikt bekrefter at politiet er på stedet i forbindelse med funn av et lik i elva.

– Vi er på stedet og jobber med saken. Det er foreløpig ikke så mye vi vet, sier han.

– Er det personer som er savnet i området?

– Det er blant de tingene vi må undersøke nå, sier han.