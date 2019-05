Siste nytt: – Bekrefter forhandlinger i Oslo AP: Opposisjonsleder Juan Guaido. Dette skjedde natt til søndag 26. mai 26.05.2019 kl 08:57 (Oppdatert 09:54)

NTB

Guaidó bekrefter forhandlinger i Oslo

Opposisjonsleder Juan Guaidó i Venezuela bekrefter at han vil være representert under de kommende forhandlingene med sittende president Nicolás Maduro i Oslo.

Lørdag kveld opplyste Utenriksdepartementet at representanter for de sentrale politiske aktørene i Venezuela vender tilbake til Oslo neste uke for å fortsette en prosess tilrettelagt av Norge.

Frifunnet for stalking

Agder lagmannsrett har frifunnet en tidligere drapsdømt mann for stalking etter at han tok 482 bilder av en 14-årig jente gjennom et baderomsvindu.

Frikjennelsen begrunnes i en høyesterettsdom i mars, som frifant en voldtektsdømt mann som hadde kikket gjennom vinduene til en rekke kvinner. Stalking er tillatt så lenge fornærmede ikke vet at man overvåkes, sto det i dommen da. Nå vil påtalemyndigheten ta initiativ til at straffeloven endres.

Trump ikke urolig

President Donald Trump har fremdeles tillit til Nord-Korea selv om landet har skutt opp flere kortdistanseraketter i det siste.

Trump som er på reise i Japan, er tilsynelatende ikke særlig bekymret over rakettoppskytingene som fant sted i begynnelsen av mai. – Nord-Korea fyrte av noen små våpen, som førte til bekymring hos noen av mine folk, og andre, men ikke meg. Jeg har full tillit til at formann Kim vil holde sitt løfte til meg, skrev Trump på Twitter natt til søndag

De eldre viktig for unge danske

Unge danske velgere sier at eldrepolitikken er viktig for dem foran valget på nytt Folketing 5. juni.

En måling Voxmeter har utført for det danske nyhetsbyrået Ritzau, viser at 38 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år sier at klima- og miljø er et viktig tema i valget. Men hele 23 prosent av de unge velgerne sier også at eldrepolitikken er viktig for dem.

Daniel Craig på plass

Bilder avslører at den britiske skuespilleren Daniel Craig har inntatt bygda Sæbø på Sunnmøre. Ifølge TV 2er det i forbindelse med innspillingen av «Bond 25».

I tillegg til Craig, har flere varebiler merket med Pinewood og Movie Makers har inntatt bygda. Pinewood er kjent som innspillingsstudio for James Bond-produksjonene. Nå er store mengder produksjonsutstyr i ferd med å bli fraktet på plass for en større filminnspilling. Crewet skal være på 120 personer, ifølge en kilde