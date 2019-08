Sjamanen hevder han er blitt drapstruet Drapstruet: (Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 2. august. 02.08.2019 kl 07:03 (Oppdatert 07:08)

NTB

Sjaman Durek Verrett sier han er blitt drapstruet

Prinsesse Märtha Louises kjæreste, Durek Verrett, sier i et intervju med Dagbladet at han er blitt drapstruet etter at de offentliggjorde at de var et par.

I et intervju med The Sunday Times nylig fortalte Verrett at han var blitt utsatt for rasisme etter at han og prinsesse Märtha erklærte at de var et par. I et nytt intervju med Dagbladet sier sjamanen at han også har mottatt drapstrusler.

Bratt børsfall i Asia

Børsene i Asia falt kraftig fredag ved åpning etter at president Donald Trump kunngjorde innføring av økt toll på kinesiske varer.

Nikkei 225-indeksen i Tokyo falt 1,94 prosent. Også den bredere Topix-indeksen falt, ned 1,82 prosent. I Hongkong gikk Hang Seng-indeksen ned 2,2 prosent ved åpning, mens Shanghai-indeksen falt 1,6 prosent.

Tap for toryene i Wales

Liberaldemokratene vant suppleringsvalget i Wales. Dermed sitter statsminister Boris Johnson igjen med et flertall på bare én representant i Parlamentet.

Parlamentsplassen gikk til Liberaldemokratenes leder i Wales, Jane Dodds. Hun fikk 43,46 prosent av stemmene, mens konservative Chris Davies fikk 38,98 prosent.

Norsk kvinne omkom i ulykke i Finland

En kvinne i 20-årene omkom og en kvinne i 50-årene er fraktet til sykehus i Kirkenes etter en utforkjøring i Finland torsdag kveld.

Et norsk ambulansehelikopter ble ved 19-tiden varslet om ulykken som skjedde mellom Kaamanen og Sevettijervi helt nord i Finland og om lag 11 mil fra grensen til Norge. Begge kvinnene i bilen var norske og i familie, opplyser politiet.