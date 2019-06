Sjarmtrollet fra Hallingdal og fjelljenta fra Oslo ga hverandre sitt ja GIFT: Olav Thon og Sissel Berdal Haga giftet seg på hotell Bristol, fredag. Her vinker de til de frammøtte på trappen utenfor Bristol i forkant av bryllupet. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) De beskriver hverandre som sjarmtrollet og fjelljenta og har holdt sammen i over 30 år. Nå er Olav Thon (95) og Sissel Berdal Haga Thon (79) gift. 21.06.2019 kl 14:40

Fredag var det duket for det som kanskje er årets bryllup på Thon-eide Hotel Bristol i Oslo.

Eiendomsmilliardæren og den tidligere tingrettsdommeren på til sammen 175 år ble smidd i hymens lenker av ordfører Marianne Borgen (SV).

– Dette er et litt spesielt par, fordi de viser med all tydelighet at kjærligheten ikke har noen aldersgrense, sier ordføreren til NTB.

I forkant av bryllupet var det rene 17. mai-stemningen i solskinnet på gaten utenfor, da gjester og andre skuelystne ventet på at brudeparet skulle komme ut døren for å hilse.

Bunads- og dresskledde mennesker veivet med norske flagg og Kampen Janitsjar spilte opp til dans med blant annet Postgirobygget-klassikeren «En solskinnsdag».

Jubel

Til slutt kom det fargerike paret ut, og ble møtt med jubel og hurrarop.

– Jeg tror mange er glad med oss, sier bruden til NTB.

Hun var ikledd en gul drakt og oransje hatt, mens brudgommen hadde på seg dress, grønt magebelte og sløyfe – og selvfølgelig den karakteristiske strikkeluen.

– Dette er festlig. Fantastisk, sa brudgommen på trappen utenfor Bristol.

243 gjester var til stede på festen, deriblant en rekke kjente og innflytelsesrike mennesker. Forlegger Erling Kagge var Olav Thons forlover, mens søster Gunnel Berdal Wullstein var forlover for bruden.

I over 30 år har Thon og Haga vært et par. Samtidig har eiendomsmilliardæren vært gift med Inger Johanne Thon, som tidlig ble rammet av sykdommen Alzheimer. Hun døde i april i fjor.

– Ingen vei tilbake

Etter en enkel vielsesseremoni, møtte det nygifte paret til pressekonferanse med Jan Åge Fjørtoft som ordstyrer.

Her reflekterte de over både kjærlighet, framtid og fortid. Blant annet beskrev de tiden da de møttes.

– Olav er jo et sjarmtroll da. Jeg skjønte at det var ingen vei tilbake, det ble Olav i mitt liv, sier bruden.

Hun innrømmer likevel at hun syntes eiendomsmilliardæren, som den gang var i 60-årene, var «fryktelig gammel».

– Det synes jeg ikke lenger. Men han var utrolig sprek, og jeg har lært masse turglede av Olav. Han er en gløgg kar, våken, interessert i alt – og veldig omsorgsfull, sier Haga Thon.

– Sjarmerende

Heller ikke brudgommen synes han er gift med noen «gamling».

– Det er helt utrolig at vi til sammen er 175 år. Etter brudens utseende å dømme, skulle det ha vært 100 år mindre, sier han.

Slik forklarer hallingdølen hvorfor han falt for Sissel fra Oslo.

– Det som kanskje overrasket meg, var at denne fjelljenta som sjarmerte meg, hun sjarmerte faktisk enda flere da vi gikk på Karl Johan, med sin spesielle klesmote, vidbremmede hatter, og så videre. Det var liksom noe interessant med denne jenta, og det har holdt siden, sier Thon.

– Enkle mennesker

Fredagens fest varte noen timer fram til klokka 14.30, før paret planla å trekke seg tilbake.

Men hvor går bryllupsreisen?

– Vi er enkle mennesker. Jeg foreslo bjørneparken på Flå, men hun ville gjerne til utlandet. Da foreslo jeg Töksfors kjøpesenter i Sverige, sa brudgommen til latter fra salen.

Før han la til:

– Fra spøk til alvor: vi har i grunnen ikke planlagt noe stort, det kommer til å bli en tur rundt omkring i Norge, gjerne nordover, som vi er så fryktelig glad i.