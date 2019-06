Skal du bruke takboks på sommerturen? Dette bør du tenke på LETT: For at du ikke skal laste for mye på taket, er det lurt å pakke lettere ting i takboksen. Det er også viktig å stroppe alt godt fast når du har pakket ferdig. (Foto: NAF) Takboks er et kjærkomment ekstra bagasjerom på bilen under årets sommerferie. Men kan, og bør, du bruke boksen til hva som helst? 24.06.2019 kl 08:07

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

– Det er helt fint å bruke takboksen for å få med all bagasjen, men det er viktig at du passer på at du holder deg innenfor vektbegrensningene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil Forbund, NAF, i en pressemelding.

Det er tre vektgrenser å forholde seg til for takbokser:

Hvor mange kilo takboksen tåler?

Hvor mange kilo takstativene tåler?

Hvor mange kilo selve biltaket tåler?

Svaret på de to første finner du i produktinformasjonen til takboks og takstativ, mens hva selve taket på bilen tåler, finner du i bilens instruksjonsbok og i vognkortet.

– Det er alltid den laveste av disse vektgrensene som gjelder. Kan du ha 75 kilo i boksen, mens takstativene tåler 60, så må du holde deg innenfor de 60 kiloene, sier Sødal.

For at du ikke skal laste for mye på taket, er det lurt å pakke lettere ting i takboksen. Det er også viktig å stroppe alt godt fast når du har pakket ferdig.

Tester NAF har gjennomført viser variabel kollisjonssikkerhet på en del takbokser. Noen er direkte trafikkfarlige.

– Sjekk tester vi og andre har gjennomført for å finne en trafikksikker takboks, rådgir Sødal.

Pakking i bilen

Nordmenn er glad i SUV’er og stasjonsvogner. God bagasjeplass teller mye. Skal du ha en trygg og fin tur med en stabil bil, er det viktig å pakke bagasjen riktig. De fleste nyere biler har festepunkter i bagasjerommet.

– Bruk dem, og klargjør stropper i festepunktene før du starter pakkingen, oppfordrer NAF-rådgiveren.

I bagasjerommet skal den tyngste bagasjen nederst og lengst inn mot bakseteryggen. Da ligger bagasjen mest mulig stabilt og tyngdepunktet til bilen blir fint. Pakk resten av bagasjen rundt de store, tunge tingene. Stropp alt fast til slutt.

– Følger du dette, ligger bagasjen stabilt og fint i bagasjerommet. Aller helst skal du ikke pakke høyere enn høyden på bakseteryggen, sier Nils Sødal. – Jeg skjønner at det er fristende å pakke mye i høyden, men da må du ta opp sikkerhetsnettet de fleste nyere bil har, fortsetter han.

Ingen løse gjenstander inne i bilen

Bilferie med hele familien krever underholdning. Film og spill er attraktivt for barna, men de må ikke sitte med iPaden i fanget. Det kan få alvorlige følger. En iPad som veier rundt en halvkilo vil i en krasj eller bråstopp i bare 50 kilometer i timen, komme gjennom kupéen med en kraft tilsvarende tolv kilo.

– Skal nettbrettet brukes i bilen må det stå i en solid fastmontert holder, sier Sødal. – Inne i bilkupéen skal det ikke være noen løse, harde gjenstander, slår han fast.