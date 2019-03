Skatteetaten advarer: – Ikke la deg lure ADVARER: Skattemeldingen og skatteoppgjøret er rett rundt hjørnet, og da forsøker svindlere å utgi seg for å være skatteetaten via tekstmelding og epost for å få tilgang til sensitiv informasjon. Nå advarer skatteetaten mot å la seg lure. ( Illustrasjonsfoto: NTB scanpix) annonse

Skattemeldingen og skatteoppgjøret er rett rundt hjørnet, og skatteetaten advarer nå om å ikke la seg lure av svindlere som lokker med utbetalinger. 31.03.2019 kl 18:08 (Oppdatert 18:13)

NTB

Hvert år når skattemeldingen og skatteoppgjøret kommer, oversvømmes folk med eposter og tekstmeldinger som utgir seg for å være fra skatteetaten eller kemneren, med løfter om tilgodehavender og utbetalinger, skriver skatteetaten i en pressemelding.

– Det er et økende omfang på phishing, men heldigvis er bevissthetsnivået, skepsisen og kompetansen i befolkningen generelt noe forbedret. Likevel er det mange nok som går på til at det fortsatt er attraktivt for svindlerne, sier direktør for sikkerhetsavdelingen i skatteetaten Svein Mobakken.

– Ikke la deg lure

Mobakken understreker at skatteetaten aldri sender epost med lenker som du skal klikke på, og ber heller aldri om kredittkortopplysninger, sikkerhetskoder, regninger, kopier av pass, førerkort eller kontonummer via tekstmelding eller epost.

Skattemeldingen for 4,9 millioner personer blir tilgjengelig torsdag 4. april og oppfordringen fra Mobakken er tydelig:

– Ikke la deg lure, din identitet på nett er gull verdt.

Elleve bølger

I 2018 registrerte skatteetaten hele elleve bølger med såkalt phishing, som foregår gjennom eposter og tekstmeldinger. Svindlerne forsøker å lure personer som klikker på lenkene til å gi fra seg sensitiv informasjon.

Til tross for at skatteetaten anmelder de groveste svindelforsøkene, bes publikum om å være observante.

Skatteetatens tips for å ikke bli lurt: