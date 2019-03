Skudd avfyrt på buss - væpnet politiaksjon i Skien STOR AKSJON: Rundt 20 politifolk deltok i politiaksjonen. (Foto: Geir Norendal) annonse

Skudd gikk av på buss med flere passasjerer i Skien. Mann i 40-årene pågrepet i stor væpnet politiaksjon. 05.03.2019 kl 00:54 (Oppdatert 01:42)

Martin Øyvang

Politiet slo full alarm etter at det like før klokken 21 mandag kveld ble meldt at et skudd var blitt avfyrt inne på en buss i Skien.

– Det ble meldt at det hadde gått av et skudd inne på bussen. Ingen skulle etter rapportene ha blitt skadet, sier operasjonsleder Tore Wilhelm Grindem i Sør-Øst politidistrikt.

Fant tom hylse på bussen

Mannen som var i besittelse av våpenet gikk av bussen kort tid etter at skuddet gikk av.

– En patrulje ble sendt til den aktuelle bussen for å snakke med sjåfør og passasjerer. På stedet ble det også funnet en tom hylse og det ble bekreftet at det ikke var et skarpt skudd som hadde blitt avfyrt, sier operasjonslederen.

Skremte passasjerer

Flere passasjerer skal ha sittet på bussen da skuddet gikk av.

– De har forklart at de trakk framover i bussen da det skjedde. Flere uttrykte at det var en skremmende opplevelse, sier Grindem.

Jaktet navngitt gjerningsmann

Etter å ha snakket med vitner hadde politiet et klart bilde av identiteten til den antatte gjerningsmannen. Det ble også klart at han befant seg i en bolig i Mælagata.

– Det ble derfor igangsatt en større politiaksjon mot en bolig vi mente vedkommende oppholdt seg på. Han var ikke hjemmehørende på adressen, sier Grindem.

Rundt 20 politifolk med på aksjonen

Ifølge Vardens mann på stedet deltok rundt 20 politifolk i aksjonen. Utenfor huset var det totalt seks politibiler, en sivil politibil og et pansret kjøretøy.

– Vi fikk til slutt pågrepet gjerningsmannen. Vi ropte på og han kom da gående ut av huset. Der ble han lagt i bakken og kjørt til politihuset hvor han ble satt i arresten. Det er en lokal i 40-årene som vi kjenner godt til fra tidligere, sier operasjonslederen.

Da Varden snakket med politiet i ett-tiden natt til tirsdag var ikke våpenet funnet.