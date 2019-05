– Skulle ønske at min bror heller var død DREPT: Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept. (Foto: Skjermdump/Facebook) Broren til Youness Quzaid, en av de terrortiltalte, sier til NRK at han har besøkt sin bror i fengselet sammen med deres mor. 30.05.2019 kl 17:06

Ifølge politiforklaringen som NRK har fått tilgang til, innrømmet Youness at han var med på terrorangrepet mot norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i desember 2019.

Nå risikerer han og 23 andre som er tiltalt i saken dødsstraff.

I sjokk

I et intervju med NRK forteller den eldste broren Said Quzaid at han skulle ønske at broren var død.

– Jeg har besøkt han i fengslet to ganger. Jeg skulle ønske han var død. Min mor var også med i fengselet. Hun er fortsatt i sjokk, og nekter å tro at hennes sønn har drept to vestlige turister. Hun forstår det bare ikke, sier Said Quzaid, Youness eldste bror i et intervju med NRK.

– Angrer

Den drapstiltalte 27-åringen arbeidet som snekker, er gift og har en datter. Ifølge broren var Youness et ydmykt menneske, fredelig og godt likt av folk.

– Jeg kunne se at han har endret seg da vi møtte han i fengslet. Flere ganger sa han til mor at han angrer, og han sa unnskyld flere ganger.

Rettssaken etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen er utsatt to ganger tidligere.

Rettssak

Torsdag blir det gjort et tredje forsøk på å starte rettssaken mot de 24 tiltalte etter drapet på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

Maren Ueland (28) ble sammen med danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember.

Fire menn er tiltalt for å ha utført drapene eller medvirket til dem, en sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent dem opp, og i tillegg er 19 menn tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

I en video sverger de fire hovedtiltalte troskap til ekstremistgruppa IS.

Utsatt to ganger

Rettssaken mot de 24 startet først 2. mai i byen Salé i Marokko. Da ble den utsatt på grunn av mangel på forsvarsadvokater.



16. mai møtte de tiltalte igjen i retten, men etter en drøy time ble det klart at rettssaken ble utsatt igjen.

Bistandsadvokaten til danske Louisa Vesterager Jespersens familie, Khaled Fataoui, mente at den marokkanske staten, som er ansvarlig for sikkerheten i landet, er erstatningsansvarlig overfor familien. Dermed ble det behov for mer tid.

Erstatningskrav

Ifølge NRK fremmet advokaten et stort erstatningskrav for de etterlatte.

– Jeg har ikke lov til å gå ut med beløpet, men det jeg kan si er at det er stort. Kravet har vi allerede levert til retten, men det er hemmelig, sier han til kanalen.

Bistandsadvokaten til Maren Uelands etterlatte familie, Ragnar Falck Paulsen, opplyser til NTB at han fremdeles jobber med å få på plass en marokkansk advokat til familien.

Ifølge TV 2 har Uelands familie foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å be om erstatning, slik den danske familien har gjort.