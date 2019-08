Skulle rykke ut til kjøretøystans på E18. Så kolliderte politibilen med en annen bil Ingen ble alvorlig skadet, men politibilen var ikke kjørbar etter en kollisjon på E18 i Kragerø fredag ettermiddag. 09.08.2019 kl 16:05 (Oppdatert 17:11)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det var i firetiden fredag ettermiddag at politiet fikk melding om at et kjøretøy, en personbil med en stor henger, hadde fått en stans i sørgående retning litt nord for avkjøringen til Kragerø.

– Meldingene kom kjapt inn om at stanset skapte lange køer, og det oppsto også trafikkfarlige situasjoner da andre biler på vei sørover skulle passere bilen, sier operasjonsleder Ole Kamben i Sør-Øst politidistrikt.

Politibil kolliderte

En patrulje fra Kragerø ble sendt til stedet for å undersøke, men de rakk ikke å komme helt fram før det ble bråstopp.

– Det endte med at politibilen kjørte i en personbil, som i kø i nordgående retning, bakfra. Omstendighetene er litt uklare, men de to polititjenestemennene klaget over smerter i kroppen og blir undersøkt av helsepersonell. Det samme blir de tre som satt i personbilen. Politibilen er ikke kjørbar, og må inntaues, sier Kamben.

Bistand fra Larvik

Siden det er en politibil involvert, har en patrulje fra nabofylket blitt sendt til stedet.

– En patrulje fra Larvik er på vei for å undersøke. Det er rutine i hendelser hvor politiet selv er involvert, sier Kamben.

Lange køer

Om ikke kjøretøystansen var ille nok for ferietrafikken på en fredag bidro påkjørselen bakfra til å skape lange køer.

– Det er lange køer, sier operasjonslederen.