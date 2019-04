Slagsmål i sentrum. Mann i 20-årene til legevakt annonse

Politiet søker etter to gjerningspersoner i Porsgrunn sentrum etter slagsmål torsdag kveld. 04.04.2019 kl 22:38 (Oppdatert 22:53)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

En mann i 20-årene blir kjørt til legevakta med et kutt i panna etter at det oppsto slagsmål mellom ham og to andre personer i Porsgrunn sentrum i 22-tiden torsdag kveld.

– Han har ikke fått store skader, men blir tatt med til legevakta for en sjekk. Han har fått et kutt i panne i tumultene, sier Tommy Solli i Sør-øst politidistrikt.

Politiet ble varslet av et vitne i 22-tiden torsdag kveld om slagsmål ute i gatene i Porsgrunn sentrum. Vitnet sa at to personer var ute etter å ta mannen i 20-årene.

De to gjerningspersonene hadde løpt fra stedet innen politiet kom fram. Politiet har gjort søk etter dem i området.

– Politiet er i området og snakker med mannen nå, men avslutter nok snart, sier Solli i 22.30-tiden.

Det blir opprettet straffesak på hendelsen, ifølge Sør-øst politidistrikt på Twitter.