Slått i ansiktet med hammer etter opptrinn på E134

En vogntogsjåfør er sterkt preget, men ikke alvorlig skadd, etter å ha blitt slått i ansiktet med en hammer på en bensinstasjon i Seljord sent mandag kveld. 05.03.2019 kl 06:10 (Oppdatert 06:23)

NTB Tone Lensebakken

Sørøst politidistrikt melder på Twitter at det skal ha vært vitner til voldshendelsen, som fant sted etter et opptrinn på E134. Forsøk på forbikjøring og deretter oppbremsing etter forbikjøring skal ha endt med at en bilfører og en vogntogfører stanset ved en bensinstasjon i Seljord, der vogntogsjåføren ble slått i ansiktet med en hammer.

Gjerningspersonen kjørte deretter videre, ifølge politiet. Politiet fikk beskjed om hendelsen klokka 0.13, og 20 minutter senere meldte en patrulje at de hadde stanset bilen med den mistenkte sjåføren.

Vogntogsjåføren som ble slått, ble tatt hånd om på legevakten og ser ifølge politiet ikke ut til å være alvorlig skadd, men er sterkt preget av hendelsen.

– Mistenkte er i slutten av 40-årene og bor i Skien, opplyser politiet.