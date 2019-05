Slik blir 17.mai-været VARMERE : Heldigvis blir det varmere neste uke, og Telemarkingene slipper å fryse i 17. mai toget. Her fra Rådhusplassen i Skien. (Foto: Oliver Orskaug) VARMERE : Heldigvis blir det varmere neste uke, og Telemarkingene slipper å fryse i 17. mai toget. Her fra Rådhusplassen i Skien. (Foto: Oliver Orskaug) annonse

Meteorologene heiser flagget på Twitter og varsler over 20 grader i sør på nasjonaldagen. Våren kommer også for fullt ellers i landet. 13.05.2019 kl 11:49 (Oppdatert 11:51)

NTB

– Mai har startet kjølig, men det blir det snart slutt på. Varmere luftmasser er på vei mot Norge, og i løpet av uka får vi mer vårlige temperaturer, melder Yr.

I Sør-Norge vil det bli fra 10 til over 20 grader på det varmeste, nesten litt i meste laget for de varmeste bunadene.

Ifølge Yr ser det ut til at Møre og Romsdal og Trøndelag får det aller beste været 17. mai. Prognosene viser at det er her det er størst sannsynlighet for sol og over 20 grader.

I Nordland ventes det rundt 15 grader, og litt kaldere lengst nord.

I Oslo-området er det varslet litt mer skyet vær, men også der vil gradestokken trolig bikke 20 grader. I Bergens-traktene blir det litt kjøligere og delvis skyet, men ikke regn der heller.