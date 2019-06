Slik blir været i Telemark denne uka SOMMER: Tirsdagen blir grå, men resten av uka skal by på ordenltig fint sommervær, ifølge meteorologen. (Foto: NTB SCANPIX) Først litt gråvær, men så melder meteorologen om flere fine sommerdager på rad. 24.06.2019 kl 20:58 (Oppdatert 20:58)

Sommerferien er i gang for mange, og mandag har vært en varm og fin dag i Telemark.

Lars Andreas Selberg, vakthavende meteorolog, ved Meteorologisk institutt, kan fortelle at de neste par dagene kommer med nedbør, men at resten av uka vil by på fint sommervær.

– Det er et lavtrykk kommer inn fra nordsjøen og vi får en front som fører til mer skyet vær og perioder med regn, sier han.

Brer seg utover

Regnet har allerede begynt på Vestlandet mandag kveld, og vil utover tirsdagen bre seg utover over Østlandet.

Noe av gråværet kan henge igjen til onsdag morgen, men så vil det bryte opp og bli riktig så fint i flere dager.

– Onsdagen ser ut til å bli ganske bra, og mot helga blir det mye fint sommervær, sier Selberg.

Mye sol

Både torsdag, fredag og lørdag vil ha mye sol og temperaturer rundt 20 grader, ifølge meteorologen.

Om søndag og begynnelsen av neste uke fortsetter i samme spor er mer usikkert.

– Det er mulighet for et værskifte, sier Selberg.