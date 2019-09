Slik får du hjelp hvis du er rammet av Thomas Cook-konkursen 9.000 nordmenn rammet: Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook. (Foto: Tim Goode / AP / NTB scanpix) Fakta om Ving Norge * Reisearrangør som selger charterreiser, flybilletter og hotellovernattinger. Selskapet selger reiser til mer enn 350 reisemål i over 50 land. * Ving Norge har 75 ansatte og omtrent 400.000 reisende årlig. * Ving Norge eies av det internasjonale konsernet Thomas Cook, som gikk konkurs 23. september. * Ving Norge hadde i 2017/2018 en omsetning på drøyt 3,4 milliarder kroner og et resultat før skatt på 155 millioner kroner. * Ving ble etablert som turoperatør i 1970. I 1989 kjøpte Ving opp Saga Solreiser som var Norges første charterselskap og sendte de første turistene på chartertur til Mallorca allerede i 1959. * I 1989 ble SAS Leisure Group dannet. Selskapet omfatter Ving, Sunwing, Saga og Scanair. * Konsernet skiftet navn til Scandinavian Leisure Group i 1994 og kjøpte senere opp Tjæreborg og Spies. * I 2004 fusjonerte virksomheten til My Travel Norway. * My Travel fusjonerte i 2007 med Thomas Cook Group. Samme år ble Saga Solreiser lagt ned som varemerke. annonse

Forbrukerrådet bistår med råd og veiledning til dem som er rammet av Thomas Cook-konkursen. De fleste vil få hjelp med returreise og har krav på penger. 23.09.2019 kl 11:20 (Oppdatert 11:30)

– Dette er skikkelig leit for dem som blir sittende fast og som ikke får reist. Alle som er på pakkereise med Ving, er sikret av Reisegarantifondet. De vil i første omgang sikre returreise for alle berørte, sier Pia Cecilie Høst, som leder Forbukerrådets avdeling for forbrukerdialog, til NTB.

Ved konkurs kan kunder søke om erstatning hos Reisegarantifondet på fondets nettsider ved å legge fram reisedokumenter og kvittering på betalt reise.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook, som natt til mandag gikk konkurs.

Slik gjør du det

Reisegarantifondet oppfordrer folk som trenger returreise, til å sende en epost til firmaport@rgf.no og skrive følgende i eposten: «Ving – HJEMREISE – [FERIELAND] – [FLYPLASS I NORGE] – [DITT NAVN]».

– Alle reisende som har kjøpt en pakkereise som nå blir kansellert som følge av konkursen, kan kreve å få pengene tilbake av Reisegarantifondet, sier Høst.

De som får turen kansellert, oppfordres til å sende epost til firmapost@rgf.no med følgende emnetittel: «Ving – REFUSJON – [DITT NAVN]».

– Hvis du derimot bare har bestilt flyreise, enten med Ving eller Thomas Cook direkte, kan du ikke bruke Reisegarantifondet. Så lenge Ving ikke er konkurs, skal de skaffe deg en billett til ditt reisemål. Du skal også bli tatt vare på i ventetiden, med mat og drikke og overnatting, sier Høst i Forbrukerrådet.

Usikkert hvordan det går

Hvis du har bestilt direkte gjennom Thomas Cook, må du selv ordne hjemreise.

– Du har rett på pengene tilbake fra kredittkortselskapet eller fra banken din, hvis du har kjøpt billetter med betalingskort med VISA- eller Mastercard-del. Og det har de aller fleste. Vi jobber med å få inn en reisegarantiordning for flypassasjerer på ordinære flyreiser, men den er ikke på plass ennå, sier Høst.

Hun fastslår at det er usikkert hvordan det vil gå med Ving fremover.

– Hvis du har bestilt en kommende pakketur med Ving, kan det hende at den ikke blir noe av. Reisegarantifondet kan også dekke utgiftene for en slik pakkereise, sier Høst.

Forbrukerrådet kan gi råd og veiledning, og de kan svare på spørsmål om konkursen.