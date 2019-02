Slik gikk det da politiet hadde kontroll på E134 annonse

Utrykningspolitiet har hatt både tungbilkontroll og fartskontroll på E134 ved Meheia i Notodden kommune onsdag. Her er resultatet. 20.02.2019 kl 14:41 (Oppdatert 14:41)

UP-patruljen fikk nok å gjøre under fartskontrollen på E134 ved Meheia onsdag ettermiddag.

Totalt fikk 12 sjåfører forenklede forelegg for å kjøre for fort i 60-sona på stedet. En av dem hadde så mange prikker fra før at førerkortet ble inndratt av politiet.

En sjåfør fikk også bot for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

– Høyeste hastighet var 85 km/t i 60-sone, altså helt på grensen til førerkortbeslag, opplyser Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Fornøyde med lastebilsjåførene

Utrykningspolitiet har også hatt tungbilkontroll på E134 på Meheia onsdag formiddag.

Her ble totalt 20 tunge kjøretøy kontrollert, og politiet hadde ikke noe å si på noe av dem.

Det må selvsagt politiet si seg fornøyde med, melder operasjonssentralen på Twitter.

Flere fartskontroller

Også i går hadde utrykningspolitiet fartskontroller i Telemark. Her mistet to sjåfører lappen og flere fikk forenklede forelegg.

I tillegg beslagla politiet bilen til en mann i Skien, etter at han ble tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand for andre gang på få dager.

